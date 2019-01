Publicação: 014/2019- MERCADO CRISTALINO

A empresa MERCADO CRISTALINO – ME , LOCALIZADO NA Vicinal Cristalina no Bairro Jardim América na cidade de Novo Progresso inscrito com o CNPJ nº 31.466.693/0001-36, torna Publico que requereu junto a SEMMA – NP, LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA [LAS], ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1181/2018, para comercio varejista de gêneros alimentícios (MERCADO)

