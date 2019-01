Publicação: 015/2019- AÇOUGUE E MERCEARIA DINIZ

A empresa AÇOUGUE E MERCEARIA DINIZ, Localizada na Vicinal Cristalia Nº 1133, no Bairro Jardim América na cidade de Novo Progresso inscrito com o CNPJ nº 32.462.992/0001-65, torna Publico que requereu junto a SEMMA – NP, LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA [LAS], ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 027/2019, para comercio varejista de carne e gêneros alimentícios (MERCADO)

