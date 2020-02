Publicação: 018/2020 – MERCEARIA ECONÔMICA

A empresa MERCEARIA ECONÔMICA com CNPJ n° 28.428.0460001-25, localizada na Rua Dos Lirios ,s/n , bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a LAS (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), n° de protocolo 205/2020, do dia 06 de Fevereiro de 2020, para sua atividade, Comercio Varejista de Mercadoria e geral ,Comercio Varejista de carnes – açougue.

