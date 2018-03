Publicação: 021/2018 – JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA-ME

JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA-ME ,com o CNPJ n° 14.651.827/0001-70, localizada na Rua Laudeli Foli, Nº 146 , comunidade de Alvorada da Amazonia, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP, a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL PARA SIMPLIFICADO) com protocolo nº 385/2018, para sua atividade de Comercio Varejista.

