Publicação: 025/2017

TAIGA DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP, portadora do CNPJ n°03.182.593/0001-42, com sede na Vicinal Jamanxim Lotes 11, 12 e 13, s/n, Setor Industrial II em Novo Progresso-Pará, torna público que requereu da SEMMA de Novo progresso/Pará, através do processo nº156/2017, a Licença de Operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

