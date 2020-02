Publicação: 027/2020 – RODRIGO MOREIRA DA SILVA (SERRALHERIA JS)

RODRIGO MOREIRA DA SILVA (SERRALHERIA JS), com o CNPJ n° 26.469.625/0001-90, localizada na Rua das Palmeiras, n 410 B, Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP, a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL) , com protocolo nº 312/2020, para sua atividade de Fabricação de artefatos de serralheria artística (esquadrias de metal) e prestação de Serviços.

