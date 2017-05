Publicação: 039/2017 – J C L CHUPEL – ME

J C L CHUPEL – ME, CNPJ nº 14.982.064/0001-40, situado na Rua Sete De Setembro, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA de Novo Progresso/PA a Declaração Para Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS, protocolo nº 222/2017 , para a atividade serviço de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

