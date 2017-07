Publicação: 052/2017 – SANTA JULIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP

SANTA JULIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 10.796.596/0001-31 e Inscrição Estadual n° 15.285.623-4, localizada na Rod. Br 163, Km 1.120, s/n°, m/e cba-stm a 1000m fundos, Comunidade Santa Julia, município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a semma/NP, as licenças de operação de nº 043/2017 para sua atividade de 1401-DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA MADEIRA SERRADA e a de nº 044/2017 para sua atividade de 1401-DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA MADEIRA FAQUEADA , conforme processo nº 0397/2015.

