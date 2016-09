Irene Salvadora Benites Maciel, CPF: 523.263.901-30, torna público que requereu da SEMMA-NP a LP, LI e LO p/ atividade de Aquicultura de Pequeno Porte no Município de Novo Progresso/PA, e dispensa de outorga do uso do recurso hídrico junto a SEMAS/PA.

You May Also Like