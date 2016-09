C L BURIM MADEIRAS – ME , CNPJ nº16.105.305/0001-06 situada na Rua Pinheiro s/n, Setor Industrial II, Novo Progresso/PA, torna público que requereu na SEMMA de Novo Progresso/PA, através do processo nº213/2016 a Licença de Instalação e Operação, para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

