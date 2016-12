SILVIO LUIZ MANFROI com Número de CPF:345.882.051-53, torna público que recebeu em 02/12/2016 da SEMMA-NP, a Licença de Operação de N°027/2016 processo N°347/2016 com validade até 23/11/2018 para extração de argila fora de corpo hídrico.

You May Also Like