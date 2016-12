Publicação: 072/2016 – BERTI MADEIRAS NOBRES EIRELI – EPP

BERTI MADEIRAS NOBRES EIRELI – EPP , CNPJ nº 04.625.793/0001- 95 I. E nº 15.220.112-2, localizada no, município de Novo Progresso/PA, CEP 68.193-000, torna publico que recebeu junto a semma/NP, uma nova LO (licença de operação) n°036/2016, juntamente com aumento da quantificação de 30m³/dia de tora para 50m³/dia de tora, com atividade 1410 – DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA A PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA E SEU BENEFICIAMENTO/SECAGEM conforme protocolo n° 0174/2015.

