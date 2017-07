Publicação: 075/2017-ELETROPEÇAS LTDA – ME

ELETROPEÇAS LTDA – ME , localizada na Estrada Vicinal Celeste, s/n° , bairro Jardim Europa, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de AUTORIZAÇÃO de funcionamento n° 001/2017 do processo 367/2017 para a atividade de Serviços de Manutenção e Reparação de veículos automotores.

