Publicação 081/2018 -(IPANP) -Instituto de Proteção Ambiental de Novo Progresso

Edital de Convocação Para Assembleia de Fundação

(IPANP) -Instituto de Proteção Ambiental de Novo Progresso , Convida interessados para a Assembleia de Fundação do IPANP de Novo Progresso, a comparecerem no dia 25 de Junho de 2018,às 20h00min,à rua da Paz, nº 145, no bairro Jardim Planalto,em Novo Progresso CEP: 68193 000, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador,ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria.

Novo Progresso 20 de Junho de 2018

Att;

Comissão Organizadora;

Pedro A.R de Mello Junior

Rodrigo Rodrigues de Mello

