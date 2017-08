Publicação: 091/2017 – Abandono de Emprego

De: CELSO GENOVA – ME Para: VANDERLEI MENDES DE JESUS NESTA REF.: ABANDONO DE EMPREGO Prezado Senhor: VANDERLEI MENDES DE JESUS O Sr. VANDERLEI MENDES DE JESUS, trabalhando nesta empresa desde (20/11/2013), vem continuamente se ausentando de seus serviços, causando problemas e transtornos, vez que sua função é de alta responsabilidade, não havendo outro funcionário que o possa substituir. O mesmo não comparece na empresa desde o dia 17/07/2017. Em razão disso, venho por meio desta solicitar o retorno imediato do Sr. VANDERLEI MENDES DE JESUS ao trabalho, sob o risco de se caracterizar o abandono de emprego, motivando a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Sem mais NOVO PROGRESSO-PA, 10 DE AGOSTO DE 2017. CELSO GENOVA Ciente em 10 de Agosto de 2017.

