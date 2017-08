Publicação: 095/2017-Pedreira Vale do Curua

A empresa Pedreira Vale do Curua, inscrito no CNPJ 07 330 893/0001-82, localizada em Novo Progresso, torna pública que REQUEREU na SEMMA/NP, a LP, LI E LO, para exercer a atividade de extração de areia no leito do Rio Jamanxim.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

