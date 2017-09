Publicação 105/2017: Cerâmica Jamanxim

Aviso de Convocação para retorno ao Trabalho.

A Cerâmica Jamanxim LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ MF N° 05.140.494/0002-04, inscrição estadual n° 15.344.749-4, firma estabelecida a Avenida Otavio Onetta, s/n, Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso/PA.

Convoca o colaborador JEOVANE FERREIRA DE SOUSA para assumir sua função nesta empresa e/ou justificar sua ausência no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, sob pena de caracterizar o abandono de emprego, nos termos do art. 482, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.

