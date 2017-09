Publicação 106/2017: WSP PROGRESSO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA

“WSP PROGRESSO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA” , inscrita no CNPJ 21.997.527/0001-02, localizada na rua da paz, nº 075 Bairro Jardim Planalto, comunica que no dia 04/08/2017 RECEBEU a licença de instalação nº 070/2017 , e a licença de operação nº071/2017, ambas da Secretária de Meio Ambiente de Novo Progresso-PA

