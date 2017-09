Publicação: 107/2017- CASA DE CARNE BOM GOSTO

“CASA DE CARNE BOM GOSTO” , portadora do CPJ n° 25.237.945/0001-52, com sede na Rua Juscelino Kubsteschek, 255, bairro Rui Pires de Lima, em Novo Progresso-Pará, torna público que RECEBEU da SEMMA de Novo progresso/Pará, através do processo nº 066/2017, a LAS nº047/2017 – Licenciamento Ambiental Simplificado para a atividade Açougue.

