Publicação 108/2017: “M. DOS SANTOS DA CUNHA-ME

A Empresa “M. DOS SANTOS DA CUNHA-ME” inscrita no CNPJ: 21.371.065/0001-13, localizada na Rua Itauba, n° 270, Bairro Tom da Alegria III, no Município de Novo Progresso-PA. torna público que REQUEREU da Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP , a D.L.A conforme o processo n° 582/2017, para a atividade ” Comércio Varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)- Classe I, até 40 botijões de 13 kg.

You May Also Like