Publicação 110/2017- FRANCISCO DA SILVA

A Empresa “ FRANCISCO DA SILVA ” inscrita no CNPJ: 21.353.256/0001-52, localizada na Travessa Nossa Senhora de Aparecida, Rua 4,nº54 Bairro Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso-PA. Torna público que RECEBEU da Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, a LAS conforme o processo n° 086/2017, para a atividade “Movelaria/ Marcenaria.

You May Also Like