Publicação: 112/2019 – JKS – LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA – ME

A empresa JKS – LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA – ME , com o CNPJ n° 10.367.305/0004-32, localizada na Rod. Br 163 – Km 1075 (aeroporto), Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto à SEMMA/NP a L.O n° 015/2016 de protocolo 017/2016, para sua atividade.

You May Also Like