Publicação: 116/2020 – LABORATÓRIO SÃO GABRIEL

,F. DE JESUS GOMES – LABORATÓRIO – LABORATÓRIO SÃO GABRIEL, CNPJ 30.946.188/0001-026, localizada na Rua: 15 de Setembro, n° 208 – Bairro: Jardim Europa, no município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a (LICENÇA DE OPERAÇÃO ) – L.O. n° 023/2020, através do processo n°1013/2019 023/2020, para a atividades . de atenção á saúde humano – laboratórios clínicos.

