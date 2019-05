Publicação: 117/2019 – AGUINALDO RAMOS DE OLIVEIRA

AGUINALDO RAMOS DE OLIVEIRA , com CPF 326.610.292-49, propriedade localizado na Rodovia BR 163, KM 1.082,7 M/E, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP, através do processo nº 670/2019, a Autorização Ambiental para atividade de Extração de Minerais não metálicos, Autorização de corte e movimentação de terra (cascalho).

