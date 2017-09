Publicação 119/2017 – R. P. DA CUNHA HOTEL

R. P. DA CUNHA HOTEL – ME , CNPJ: nº 13.405.264/0001-77 e Inscrição estadual nº 15.331.765-5, localizada na Rua Ayrton Senna, n° 258, Bairro Otavio Onetta – Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Implantação e Operação LIO, sob o protocolo nº 507/2017, no dia 22/08/2017, para atividade de Hotéis.

You May Also Like