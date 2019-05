V FOLETTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI , com CNPJ 11.168.690/0001-09, localizada na Avenida Orival Prazeres,vn° 1073, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP, a Licença de Instalação e Operação – LIO, sob o protocolo nº 624/2019, no dia 23/04/2019 para atividade de oficina mecânica, lanternagem e pintura.

