Publicação 122/2017- Eletrônica Palu

Eletrônica Palu- inscrita no CNPJ 14.788-337/0001 , localizada na Avenida Isaias Pinheiro, nº 1658, torna público que REQUEREU da SEMMA-NP a LAS para a atividade de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES no processo nº 664/2017 em Novo Progresso-PA.

