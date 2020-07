Publicação: 127/2020 – PAULO AVELAR MAGALHAES

Publicado dia 22 de Julho de 2020 as 08:16:00 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

PAULO AVELAR MAGALHAES , inscrito no CPF: 345.768.511-87, localizado no SITIO CASTANHAL – RODOVIA BR 163 KM 1140 ADT VICINAL PRIMEIRA LOTE 49 – Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a SEMMA/NP a DLA 013/2020, sob o Processo nº 711/2020, no dia 28/05/2020, para atividade Agricultura Familiar.

