Publicação: 132/2019

C. BEHLING, portadora do CNPJ n°03.182.593/0001-42, com sede na Vicinal Jamanxim Lotes 11, 12 e 13, s/n, Setor Industrial II em Novo Progresso-Pará, torna público que requereu da SEMMA de Novo progresso/Pará, através do processo nº732/2019, a atualização dos dados cadastrais e a alteração da razão social descrito na LO n.060/2017 com validade até 18/07/2021 para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

