Publicação: 141/2017 VANDERLEI DOS SANTOS SILVA

VANDERLEI DOS SANTOS SILVA (83906070344), CNPJ/MF Nº 14.974.180/0001-17, torna público que recebeu da SEMMA-NP a D.L.A 004/2017 p/ atividade de GLP DE CLASSE I – ATÉ 40 BOTIJÕES DE 13 KG (Conforme Portaria 007/2017 SEMMA-NP) processo nº 640/2017 no município de Novo Progresso – PA. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

