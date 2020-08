Publicação: 163/2020 – ISRAEL ALVES PEREIRA

Publicado dia 31 de agosto as 10:59:37 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

ISRAEL ALVES PEREIRA 04617187316 , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 13.987.402/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15.701.952-7, localizada na Rua Nelson Mandela, n° 22, Bairro Scremim, município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a semma/NP, o licenciamento ambiental simplificado- LAS nº 017/2020 com validade até 13/08/2022, para sua atividade de FABRICAÇÃO DE PODUTOS DE METAL (ARTEFATOS DE FERRO E AÇO) – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, conforme protocolo nº 843/2020.

