Publicação: 175/2019 – VALDOMIRO ALVES DO AMARAL

VALDOMIRO ALVES DO AMARAL , brasileiro, pecuarista, RG Nº 5749950-8 SSP/PR, CPF: 224.206.229-87, domiciliado e residente na Rodovia BR 163, KM 1140, adentrando 14,5 KM, primeira Vicinal, Projeto de Assentamento Nova Fronteira, Lote 15, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público que RECEBEU a DLA nº 008/2019 da SEMMA-NP.

