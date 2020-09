Publicação: 176/2020 – V BEZERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – MIL METAIS

A empresa V BEZERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – MIL METAIS , com CNPJ 20.031.733/0001-09, localizada na Av. Dr. Isaías Antunes Pinheiro, s/n, bairro Santa Luzia, Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.O. (Licença de Operação) com n° 069/2020, para sua atividade.

