Publicação: 177/2019 – MARINS VALENTE DO AMARAL

MARINS VALENTE DO AMARAL, brasileiro, pecuarista, RG Nº 5.957.398-5 SSP/PR, CPF: 008.047.669-40, domiciliado e residente na Rodovia BR 163, KM 1140, margem direita, PA Nova Fronteira, Lote 10, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público que RECEBEU a DLA nº 003/2019 da SEMMA-NP.

