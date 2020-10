Publicação: 199/2020 -ELIAMARQUES MACHADO DE JESUS

ELIAMARQUES MACHADO DE JESUS , inscrito no CPF: 331.052.601-10, RG: 413.453 SSP/MS, Inscrição Estadual: 13.291.609-6, proprietário da FAZENDA FORMIGA, localizada Estrada Vale do XV, Km 09, Gleba Curuaés, no município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, a Licença de Atividade Rural-LAR, para a atividade de bovinocultura de corte/Pecuária e Dispensa de Outorga D’Água.

