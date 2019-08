Publicação: 204/2019 – MÓVEIS LOMBARDI/ELONAR JOSÉ LOMBARDI

ELONAR JOSÉ LOMBARDI-MOVEIS LOMBARDI , localizada na Rua Airton Senna n° 050, bairro Otavio Onetta na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] nº 0151/2019, no dia 25 de Julho de 2019 atraves do processo nº 818/2019 com validade para 25/072021 , para atividade de Movelaria /Marcenaria.

