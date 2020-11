Publicação: 214/2020 – Ubirajara Augusto Fagundes Filadelpho

O Sr. Ubirajara Augusto Fagundes Filadelpho, De CPF: 927.695.511-91, Residente E Domiciliando Na Avenida Transgarimpeira, Centro, Moraes De Almeida – PA, VEM TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAS-PA (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DA LIÇENÇA DE OPERAÇÃO (LO), REFERENTE Licenciamento Ambiental De Extração De Cascalho Com Processo N° 1446/2017 E LO N° 052/2018.

