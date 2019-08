Publicação: 216/2019 – EZEQUIEL DE PADUA-ME-NPNET-TELE RURAL

EZEQUIEL DE PADUA-ME-NPNET /TELE RURAL, inscrito com o CNPJ nº 08.907.539/0001-30, localizada na Rua Tupy ,n° 371, Bairro Jardim Planalto na cidade de Novo Progresso /PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LO [Licença de Operação] nº 070/2019, atraves do processo com n° 0748/20179, com validade até 16/07/2023 para sua atividade.

Publicado dia 16 de Agosto de 2019 às09:34:45 hrs, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...