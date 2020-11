Publicação: 217/2020 – FRANCISCO DA SILVA – MARCENARIA MODELO

FRANCISCO DA SILVA – MARCENARIA MODELO , CNPJ: 21.353.256/0001-52, localizado,Travessa Nossa Senhora Aparecida, Bairro:Rui Pires de Lima, nº54, Novo Progresso/PA, torna-se público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S, (LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) nº020/2020 com validade 30/10/2022 , através do Protocolo nº 1161/2020, em para sua atividade .

