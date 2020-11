Publicação: 218/2020 – GANA GOLD MINERACAO LTDA

GANA GOLD MINERACAO LTDA , com CNPJ 28.277.368/0001-10, localizada na Rodovia BR 163, km 1085, Vicinal Celeste, km 02, bairro Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.O. (Licença de Operação) com Protocolo n° 1111/2020, para sua atividade.

