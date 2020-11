Publicação: 220/2020 – WHISKRITORIO CONVENIENCIA

A empresa WHISKRITORIO CONVENIENCIA , com o CNPJ n° 36.435.902/0001-06, localizada na Av. Jamanxim, n° 560, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a A.F. (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) com Protocolo n° 1032/2020 , para sua atividade.

