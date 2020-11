Publicação: 226/2020 – SERRALHEIRA JS

A SERRALHERIA JS , CNPJ: 26.469.625/0001-90, torna público que neste dia 02/04/2020, RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – L.A.S. nº 005/2020 com validade até 02/04/2022 através do processo N° 312/2020 para a atividade de: Fabricação de artigos de serralheria.

