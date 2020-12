Publicação 233/2020: J CESAR SOUZA CORREA – ME – HOTEL DOS VIAJANTES

J CESAR SOUZA CORREA – ME – HOTEL DOS VIAJANTES , inscrito no CNPJ nº 38.369.318/0001-17, Novo Progresso/PA, torna-se público que recebeu da SEMMA/NP a LO Nº 130/2020, Processo nº 531/2017. Publicado dia 02 de Dezembro de 2020 ás 15:09:36, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) Site: www.folhadoprogresso.com.br / e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

