Publicação: 243/2019 – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAI FERNANDO EIRELI

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAI FERNANDO EIRELI , localizada na Rua Guarany, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a LP, LI e LO, sob o protocolo nº 962/2019, no dia 24/07/2019, para atividade de comércio varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. (com açougue)

