Publicação: 246/2019 – LUZIA DA SILVA DOS SANTOS

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS , brasileira, pecuarista, RG Nº 18.258.547-5 SSP/SP, CPF: 073.718.908-84, domiciliada e residente na Rodovia BR 163, KM 783, margem direita, vicinal Vale do Iriri, município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que RECEBEU a DLA nº 018/2019 da SEMMA-NP.

