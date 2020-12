Publicação: 251/2020 – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA, CNPJ 18.336.502/0001-53, torna público junto à Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo– SEMAT. Altamira/PÁ, que deu entrada na Licença Previa, Licença de Instalação e Licença de Operação, para extração e beneficiamento de minério ouro, para o processo ANM 851.103/2020.

