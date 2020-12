Publicação: 259/2020 – ACOUGUE E ABATEDOURO FERRADURA EIRELI

A empresa ACOUGUE E ABATEDOURO FERRADURA EIRELI, com CNPJ n° 05.255.359/0001-23, localizada na Rua Buriti, s/n, Chácara Buriti, Comunidade Alvorada da Amazônia, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a Autorização Ambiental (A.A.), com n° de protocolo 1.276/2020, para sua atividade.

