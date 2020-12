Publicação: 264/2020 – ADMAR GOBBI EIRELI – FRUTAS QUERÊNCIA

O sr. Admar Gobbi, com CPF n° 386.303.389-20, responsável pelo empreendimento ADMAR GOBBI EIRELI – FRUTAS QUERÊNCIA, com CNPJ n° 19.339.287/0001-07, localizado na Rodovia BR 163/PA, km 324, M/D, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP, a Licença Ambiental Simplificada (LAS), com n° 022/2020, para sua atividade.

