Publicação 269/2020- ADECIO PIRAN- SITIO LAGOA PIRAN

ADECIO PIRAN- SITIO LAGOA PIRAN, inscrito com CPF 492.616.149-49, localizada na Rodovia BR 163, km 1077, bairro Aeroporto, Zona Rural do município de Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL [A.A] com n° 025/2020, através do processo nº 1298/200 para extração de minerais não metálicos, autorização de corte e movimentação de terra (conforme o disposto no código de mineração-Decreto Lei nº 227/1967, artigo 3º # 1.)

Publicado dia 22 de dezembro de 2020

