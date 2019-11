Publicação: 270/2019 – DROGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARÁ LTDA

DROGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARÁ LTDA , CNPJ: 26.245.773/0002-02, localizada na Avenida Jamanxim, n° 110, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP a Licença de Operação n° 084/2019, com protocolo n° 421/2019 no dia 08/03/2019, para sua atividade.

